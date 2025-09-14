Moverse en taxi en Úbeda es una de las formas más cómodas de recorrer esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Aunque el casco histórico se disfruta mejor a pie, contar con un taxi puede ser muy práctico para llegar desde la estación de autobuses, moverse de noche o incluso desplazarse a Baeza, que se encuentra a solo 8 kilómetros. En esta guía encontrarás las principales paradas de taxi en Úbeda, los teléfonos más útiles, precios aproximados y algunos consejos locales para aprovechar este servicio.

Paradas de taxi en Úbeda

Úbeda cuenta con varias paradas oficiales de taxi distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad. Estas son las más utilizadas:

Plaza de Andalucía → Es la parada principal y más céntrica. Ideal para quienes se alojan cerca del casco histórico o quieren acceder rápidamente a la Plaza Vázquez de Molina.

→ Es la parada principal y más céntrica. Ideal para quienes se alojan cerca del casco histórico o quieren acceder rápidamente a la Plaza Vázquez de Molina. Estación de Autobuses → Perfecta si llegas a Úbeda en transporte público y necesitas trasladarte a tu hotel o al centro monumental.

→ Perfecta si llegas a Úbeda en transporte público y necesitas trasladarte a tu hotel o al centro monumental. Plaza Primero de Mayo → Punto intermedio, muy cómodo si visitas la Iglesia de San Pablo o la zona comercial.

→ Punto intermedio, muy cómodo si visitas la Iglesia de San Pablo o la zona comercial. Hospital de Santiago → Cerca de este emblemático edificio encontrarás otra parada de taxis, práctica para quienes acuden a congresos o eventos culturales.

👉 Consejo local: aunque existen estas paradas, lo más habitual es llamar por teléfono para pedir un taxi y ahorrar tiempo de espera.

Teléfonos de taxi en Úbeda

Aquí tienes los contactos más útiles para pedir un taxi en Úbeda:

Radio Taxi Úbeda → +34 XXX XXX XXX

→ +34 XXX XXX XXX Taxis independientes → disponibles en las principales plataformas de búsqueda y directorios locales.

→ disponibles en las principales plataformas de búsqueda y directorios locales. Aplicaciones móviles: algunas apps como Pidetaxi funcionan en la zona y permiten solicitar vehículo desde el móvil.

👉 Tip: guarda el número de Radio Taxi en tu agenda antes de tu viaje, así podrás pedir un coche rápidamente en cualquier momento.

Precios aproximados de taxi en Úbeda

Las tarifas de taxi en Úbeda son similares a las del resto de Andalucía y están reguladas. Aunque pueden variar ligeramente, estos son los precios orientativos en 2025:

Bajada de bandera (inicio de carrera) : 1,40 € – 1,60 €

: 1,40 € – 1,60 € Precio por kilómetro en tarifa urbana : 0,90 € – 1,10 €

: 0,90 € – 1,10 € Recargos nocturnos o festivos: +10–15% según horario

Trayectos habituales y precios estimados

Estación de Autobuses → Casco histórico : 5–7 €

: 5–7 € Hospital de Santiago → Plaza Vázquez de Molina : 4–6 €

: 4–6 € Úbeda → Baeza (trayecto interurbano, 8 km): 10–12 €

(trayecto interurbano, 8 km): 10–12 € Úbeda → Linares-Baeza (estación de tren): 25–30 €

👉 Consejo: pregunta siempre al taxista por el precio aproximado antes de subir, especialmente si se trata de un trayecto interurbano.

Consejos para usar taxi en Úbeda

Fines de semana y festivos : mejor reservar con antelación, ya que la demanda sube.

: mejor reservar con antelación, ya que la demanda sube. Trayectos a Baeza : muchos taxistas ofrecen tarifa fija, pregunta antes de iniciar el viaje.

: muchos taxistas ofrecen tarifa fija, pregunta antes de iniciar el viaje. De noche : es la forma más cómoda y segura de volver al hotel si no quieres mover tu coche por el casco histórico.

: es la forma más cómoda y segura de volver al hotel si no quieres mover tu coche por el casco histórico. Pago: la mayoría de taxis aceptan tarjeta, pero conviene llevar algo de efectivo por si acaso.

Alternativas al taxi en Úbeda

Aunque el taxi es práctico, no siempre es necesario dentro de la ciudad:

A pie : Úbeda se recorre perfectamente andando; la mayoría de monumentos están a menos de 15 minutos de distancia entre sí.

: Úbeda se recorre perfectamente andando; la mayoría de monumentos están a menos de 15 minutos de distancia entre sí. Autobuses urbanos : conectan barrios periféricos con el centro.

: conectan barrios periféricos con el centro. Aparcar en las afueras: muchos viajeros prefieren dejar el coche gratis en la Avenida de Andalucía y entrar caminando al centro.

Conclusión

El taxi en Úbeda es un servicio útil y asequible para quienes necesitan moverse con comodidad, llegar rápido desde la estación o desplazarse a Baeza. Con esta guía de paradas, teléfonos y precios, tendrás toda la información práctica para organizar tu visita sin complicaciones.