Baeza es una de las ciudades con mayor concentración de arquitectura renacentista de España. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco junto a Úbeda en 2003, conserva un conjunto monumental extraordinariamente compacto que se puede recorrer a pie en pocas horas. La catedral de Baeza preside este conjunto desde la Plaza de Santa María y es, por volumen histórico y arquitectónico, el punto de partida más natural para cualquier visita.

La catedral de Baeza —formalmente conocida como Catedral de la Natividad de Nuestra Señora— es el monumento más visitado de la ciudad y uno de los edificios más representativos del Renacimiento andaluz. Se levanta sobre la antigua mezquita mayor, conserva estructuras góticas en su interior y fue reformada en profundidad durante los siglos XVI y XVII. Para quien quiera organizar bien la jornada, conviene conocer también el Palacio de Jabalquinto, el recinto donde trabajó Antonio Machado y el resto del perímetro monumental antes de llegar. Una guía completa de qué ver en Úbeda y Baeza puede ayudar a planificar el itinerario entre ambas ciudades.

Este artículo recoge la información práctica y el contexto histórico necesarios para aprovechar la visita: qué ver en la catedral, cómo acceder, cuánto cuesta la entrada, dónde aparcar y qué otros monumentos merece la pena incluir en el recorrido.

La catedral de Baeza: historia y arquitectura

El edificio que hoy se conoce como la catedral de Baeza tiene sus cimientos en la mezquita aljama que los almohades construyeron en el siglo XII. Tras la reconquista cristiana de la ciudad en 1227 por Fernando III, el templo fue consagrado como iglesia y comenzó un proceso de transformación que se prolongó durante cuatro siglos.

La intervención más determinante llegó en el siglo XVI de la mano del arquitecto Andrés de Vandelvira, el mismo maestro que proyectó la Sacra Capilla del Salvador en Úbeda y que definió el lenguaje renacentista de toda la comarca. Vandelvira diseñó la nave central, la capilla mayor y varios elementos decorativos que convierten el interior en un catálogo del plateresco y el purismo renacentista.

Qué ver en el interior

El recorrido interior incluye varios puntos de interés:

La reja de la capilla mayor , obra del siglo XVI, es uno de los ejemplos mejor conservados de rejería renacentista en Andalucía.

, obra del siglo XVI, es uno de los ejemplos mejor conservados de rejería renacentista en Andalucía. La custodia procesional , atribuida al taller de Bartolomé de Jaén, se expone en el museo catedralicio.

, atribuida al taller de Bartolomé de Jaén, se expone en el museo catedralicio. Las capillas laterales , algunas con enterramientos de familias nobles baezanas, muestran escudos heráldicos y retablos de distintas épocas.

, algunas con enterramientos de familias nobles baezanas, muestran escudos heráldicos y retablos de distintas épocas. La torre , reutilizada sobre el antiguo alminar de la mezquita, ofrece una perspectiva elevada de la Plaza de Santa María y los tejados del casco histórico.

, reutilizada sobre el antiguo alminar de la mezquita, ofrece una perspectiva elevada de la Plaza de Santa María y los tejados del casco histórico. El claustro, de origen gótico, conserva columnas y arcos que contrastan con la sobriedad renacentista del resto del edificio.

Horarios y precios (pendiente de verificar)

Los horarios de la catedral de Baeza varían según la temporada. Se recomienda consultar directamente en el teléfono o en la página oficial del Cabildo antes de la visita, ya que pueden modificarse por celebraciones litúrgicas o trabajos de conservación.

Concepto Información Entrada general Pendiente de verificar Entrada reducida Pendiente de verificar Horario mañana Pendiente de verificar Horario tarde Pendiente de verificar Cierre semanal Pendiente de verificar

La entrada incluye el acceso al museo catedralicio y, en algunos períodos, la subida a la torre. Conviene confirmarlo en taquilla.

El Palacio de Jabalquinto: gótico isabelino en Baeza

A pocos metros de la catedral, el Palacio de Jabalquinto es uno de los edificios civiles más fotografiados de la ciudad. Su fachada, fechada a finales del siglo XV, es un ejemplo excepcional del estilo gótico isabelino: la portada aparece recubierta de bolas decorativas, blasones y columnillas de tracería que contrastan con la severidad que caracteriza a la mayor parte del conjunto renacentista baezano.

El palacio pertenece actualmente a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que lo utiliza como sede académica y para actividades culturales. El acceso al interior es limitado y habitualmente restringido a los períodos lectivos o eventos públicos. La visita al exterior y al patio renacentista suele ser posible en horario de apertura del centro; se recomienda verificar la disponibilidad antes de la visita.

El patio interior, construido en el siglo XVI con doble galería de arcos sobre columnas, es uno de los espacios más serenos del casco histórico y merece la parada aunque el acceso al edificio esté parcialmente condicionado.

Antonio Machado en Baeza: el instituto y la ciudad

Entre 1912 y 1919, el poeta Antonio Machado vivió y trabajó en Baeza como profesor de Lengua Francesa en lo que entonces era el Instituto General y Técnico, hoy conocido como Instituto Santísima Trinidad. Llegó a la ciudad tras la muerte de su esposa Leonor en Soria y encontró en Baeza un lugar de recogimiento y escritura donde compuso buena parte de los poemas que integran *Campos de Castilla* y otros textos posteriores.

La presencia de Antonio Machado en Baeza ha dejado una huella visible en la ciudad:

El Instituto Santísima Trinidad conserva el aula donde impartió clases y una exposición permanente sobre su etapa baezana. La visita suele gestionarse con el centro educativo; es recomendable contactar previamente.

conserva el aula donde impartió clases y una exposición permanente sobre su etapa baezana. La visita suele gestionarse con el centro educativo; es recomendable contactar previamente. La casa donde residió , en la calle Romanones, está señalizada con una placa conmemorativa.

, en la calle Romanones, está señalizada con una placa conmemorativa. La estatua del poeta en la Plaza de los Leones recuerda su vínculo con la ciudad.

en la Plaza de los Leones recuerda su vínculo con la ciudad. El Café Mercantil, citado por el propio Machado en su correspondencia, forma parte del itinerario literario que algunos guías locales incluyen en sus recorridos.

La relación entre Antonio Machado y Baeza está bien documentada en el archivo municipal y en las publicaciones de la fundación que lleva su nombre. Quien quiera profundizar en esta etapa encontrará materiales en la biblioteca pública de la ciudad.

La Plaza de Santa María: el corazón del conjunto monumental

La catedral de Baeza forma parte de un conjunto monumental que tiene su centro de gravedad en la Plaza de Santa María. Alrededor de esta plaza —declarada Patrimonio de la Humanidad en su totalidad— se concentran varios edificios de primer orden:

El Seminario de San Felipe Neri , con su fachada cubierta de inscripciones latinas dejadas por los estudiantes de los siglos XVII y XVIII, conocidas localmente como *vitores*.

, con su fachada cubierta de inscripciones latinas dejadas por los estudiantes de los siglos XVII y XVIII, conocidas localmente como *vitores*. La Fuente de Santa María , construida en el siglo XVI a imagen de un arco triunfal romano, preside el centro de la plaza.

, construida en el siglo XVI a imagen de un arco triunfal romano, preside el centro de la plaza. El Palacio Consistorial Alto, de estilo plateresco, cierra la plaza por uno de sus lados.

La plaza funciona como punto de encuentro y de inicio natural del recorrido monumental. Desde allí es sencillo enlazar a pie con el Palacio de Jabalquinto, las ruinas de la antigua universidad y el mirador que se abre hacia la campiña jiennense.

Cómo llegar y dónde aparcar en Baeza

Baeza se encuentra a unos 10 kilómetros de Úbeda por la A-316 y a aproximadamente 50 kilómetros de Jaén capital. No dispone de estación de tren propia; la estación más cercana es la de Linares-Baeza, a unos 14 kilómetros, con conexiones a Madrid, Córdoba y Granada.

En autobús, la empresa Alsa conecta Baeza con Jaén, Úbeda, Granada y otras ciudades andaluzas. El centro histórico es de acceso restringido para vehículos, por lo que lo más cómodo es aparcar en las zonas habilitadas en el perímetro del casco antiguo y continuar a pie. Para información detallada sobre zonas de estacionamiento, horarios y tarifas, consultar la guía de dónde aparcar en Baeza.

Preguntas frecuentes sobre la catedral de Baeza

¿Cuánto tiempo se necesita para visitar la catedral de Baeza?

Una visita completa a la catedral, incluyendo el museo catedralicio y la subida a la torre (cuando está abierta), requiere entre 45 minutos y una hora y media según el ritmo de cada visitante y el nivel de interés en los detalles arquitectónicos.

¿Se puede visitar la catedral de Baeza de forma gratuita?

El acceso a la catedral para asistir a los oficios religiosos es libre. La visita turística con acceso al museo y la torre está sujeta a una tarifa que conviene verificar en taquilla, ya que puede actualizarse cada temporada.

¿Qué diferencia hay entre la catedral de Baeza y la catedral de Jaén?

La catedral de Jaén, obra también en parte de Vandelvira, es un edificio de mayores dimensiones y cuenta con la reliquia del Santo Rostro como elemento devocional central. La catedral de Baeza es más compacta, conserva más capas históricas visibles (desde el período islámico hasta el barroco) y está integrada en un entorno monumental declarado Patrimonio de la Humanidad. Ambas merecen visita si se recorre la provincia de Jaén.

¿Es accesible la catedral de Baeza para personas con movilidad reducida?

El acceso principal a la nave de la catedral es practicable, aunque algunos espacios interiores como la torre presentan escaleras sin alternativa adaptada. Se recomienda contactar previamente con el servicio de visitas para confirmar las condiciones de accesibilidad actualizadas.

¿Qué otros monumentos hay cerca de la catedral de Baeza?

El Palacio de Jabalquinto, el Seminario de San Felipe Neri, la Fuente de Santa María y el antiguo palacio municipal se encuentran a menos de cinco minutos a pie desde la puerta principal de la catedral. El instituto donde trabajó Antonio Machado está a unos diez minutos caminando.

Baeza, una ciudad para recorrer con calma

La catedral de Baeza no es un monumento aislado: forma parte de un tejido urbano donde cada fachada, cada plaza y cada calle añade contexto a lo que se acaba de ver. La compacidad del casco histórico permite combinar en una misma mañana la visita a la catedral, el Palacio de Jabalquinto, el recorrido por los espacios ligados a Antonio Machado y una parada en la Plaza de los Leones sin necesidad de desplazamientos en vehículo.

Quien visite Baeza y disponga de tiempo suficiente encontrará en Úbeda, a menos de un cuarto de hora, otro conjunto renacentista igualmente valioso, con monumentos como la Sacra Capilla del Salvador que complementan perfectamente lo visto en Baeza. Las dos ciudades forman una unidad patrimonial que la Unesco reconoció conjuntamente y que se entiende mejor visitándolas en el mismo viaje.