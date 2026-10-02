La sacra capilla del Salvador es el edificio más representativo del Renacimiento en Úbeda y uno de los monumentos más importantes del patrimonio español. Construida en el siglo XVI como panteón privado de la familia Cobos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003 junto al conjunto monumental de Baeza. Si quieres entender por qué Úbeda ocupa un lugar singular en la historia de la arquitectura europea, esta capilla es el punto de partida obligado.

El encargo lo realizó Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos I y uno de los hombres más poderosos de la España del siglo XVI. Cobos quería un panteón familiar a la altura de su posición, y para ello contrató a los mejores arquitectos del momento: Diego de Siloé trazó los planos originales, y Andrés de Vandelvira se encargó de la ejecución y la mayor parte de la obra. El resultado es una pieza única que combina influencias del Renacimiento italiano con la tradición constructiva española.

La capilla del Salvador de Úbeda no es solo un edificio religioso: es también un documento histórico sobre el poder, la muerte y la representación política en la España imperial. Cada elemento de su fachada y su interior tiene una intención precisa, y conocerla de antemano hace que la visita sea mucho más rica.

Historia: el encargo de Francisco de los Cobos

Las obras comenzaron en 1536 y se prolongaron durante décadas, con Vandelvira como maestro principal desde mediados del siglo XVI. Francisco de los Cobos murió en 1547 sin ver terminado el edificio, pero su voluntad quedó grabada en cada detalle del programa decorativo.

El panteón fue diseñado para albergar los restos del matrimonio Cobos, aunque la Guerra Civil española (1936-1939) causó daños graves en el interior: las imágenes fueron destruidas y la sacristía sufrió un incendio que arrasó parte del tesoro artístico. La capilla fue restaurada en las décadas siguientes y hoy conserva su estructura original casi intacta, aunque algunas piezas del interior son reproducciones o incorporaciones posteriores.

Desde 1531, el solar donde se levantó la capilla era propiedad de Cobos. La elección de la ubicación no fue casual: la plaza Vázquez de Molina, donde se encuentra, era el espacio de representación del poder civil y religioso de la ciudad. A pocos metros está el Parador de Úbeda, instalado en el antiguo palacio del Deán Ortega, otro edificio de Vandelvira que forma parte del mismo conjunto.

La fachada: un tratado de escultura renacentista

La portada principal de la sacra capilla del Salvador es una de las obras escultóricas más complejas del Renacimiento español. Está organizada en varios registros superpuestos y combina motivos religiosos, mitológicos y heráldicos.

Algunos elementos que conviene identificar antes de entrar:

La Transfiguración de Cristo , en el tímpano central, es la escena principal y da nombre litúrgico al templo.

Los atlantes y figuras alegóricas de los laterales responden a la iconografía humanista del siglo XVI.

Los escudos de armas de los Cobos y los Molina ocupan posiciones de honor, recordando que el edificio es ante todo un panteón familiar.

La sacristía, adosada al lateral, tiene su propia portada de gran calidad, obra también atribuida al taller de Vandelvira.

La fachada está orientada a la plaza, lo que permite observarla con perspectiva. Conviene detenerse al menos diez minutos antes de entrar para leer su programa decorativo de abajo arriba.

El interior: espacio, luz y símbolo

El interior de la capilla del Salvador de Úbeda sigue el esquema de nave única con cabecera semicircular, influencia directa de la arquitectura religiosa italiana del Quattrocento. La iluminación natural entra por ventanas laterales y por el óculo de la cabecera, creando una atmósfera que varía notablemente según la hora del día.

La reja del presbiterio

Una de las piezas más valoradas del interior es la reja de hierro forjado que separa la nave del presbiterio. Fue realizada por Maestro Bartolomé, uno de los rejeros más importantes del Renacimiento español, y es contemporánea a la construcción del edificio.

La sacristía

La sacristía es, desde el punto de vista arquitectónico, casi tan interesante como el templo principal. Vandelvira desplegó aquí un trabajo de cantería de gran precisión, con bóvedas y casetones que anticipan soluciones que el arquitecto desarrollaría después en otros edificios de la comarca. Es el espacio más fotografiado del interior y el que mejor conserva la calidad original de la obra.

La plaza Vázquez de Molina: el contexto urbano

La sacra capilla del Salvador no puede entenderse sin la plaza que la rodea. La plaza Vázquez de Molina es el conjunto urbanístico renacentista más coherente de España: en pocos metros conviven edificios del siglo XVI proyectados por los mismos arquitectos y para los mismos promotores.

Además del Salvador y del Parador, la plaza alberga el Palacio de las Cadenas, sede actual del Ayuntamiento de Úbeda. El palacio de las cadenas fue proyectado también por Andrés de Vandelvira para Juan Vázquez de Molina, sobrino de Francisco de los Cobos y secretario de Felipe II. Su fachada es uno de los ejemplos más equilibrados del clasicismo renacentista en Andalucía, y el palacio de las cadenas puede visitarse de forma gratuita en horario de oficinas al ser sede municipal.

Si quieres organizar bien tu recorrido por el casco histórico, la guía de qué ver en Úbeda te ayudará a secuenciar las visitas y no dejar fuera monumentos relevantes a pocos minutos a pie. También merece una parada la Casa de las Torres, otro edificio del XVI con una historia propia que va más allá de su fachada.

Información práctica para visitar la capilla del Salvador

Dato Información Dirección Plaza Vázquez de Molina, s/n, Úbeda (Jaén) Gestión Fundación Casa Ducal de Medinaceli Horarios y precios Consultar en la Oficina de Turismo de Úbeda o en la web oficial Accesibilidad Consultar disponibilidad en el punto de visita

Nota: los horarios y precios de la sacra capilla del Salvador pueden variar según la temporada y días festivos. Antes de tu visita, comprueba la información actualizada en la Oficina de Turismo de Úbeda (Plaza Vázquez de Molina) o en el sitio web de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli.

Algunos consejos para la visita:

Llega por la mañana temprano para disfrutar de la plaza sin aglomeraciones, especialmente en verano.

La luz interior del templo es mejor a media mañana, cuando el sol entra por las ventanas laterales.

Reserva tiempo para la sacristía: muchos visitantes la pasan por alto y es uno de los espacios más interesantes del edificio.

Si visitas en grupo, algunas empresas locales ofrecen visitas guiadas por la plaza que incluyen el Salvador y el Palacio de las Cadenas.

Preguntas frecuentes sobre la sacra capilla del Salvador

¿Se puede entrar libremente a la capilla del Salvador de Úbeda?

El acceso al interior requiere entrada. Al ser propiedad de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, no es un templo de culto abierto de forma permanente. Consulta horarios y tarifas actualizados en la Oficina de Turismo de Úbeda antes de tu visita.

¿Qué relación tiene la capilla del Salvador con el Palacio de las Cadenas?

Ambos edificios forman parte del mismo conjunto urbanístico de la plaza Vázquez de Molina y fueron construidos en el siglo XVI por encargo de miembros de la misma familia política: Francisco de los Cobos impulsó el Salvador, y su sobrino Juan Vázquez de Molina encargó el palacio de las cadenas. Vandelvira intervino en los dos proyectos.

¿Fue dañada durante la Guerra Civil?

Sí. En 1936 el interior sufrió un incendio que destruyó imágenes y documentos del tesoro artístico. La estructura arquitectónica se conservó en buen estado y fue restaurada posteriormente. Algunas de las piezas visibles hoy son reproducciones de las originales.

¿Está incluida en la declaración Patrimonio de la Humanidad?

Sí. La sacra capilla del Salvador forma parte del conjunto renacentista de Úbeda y Baeza, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2003 como ejemplo sobresaliente del urbanismo renacentista en el sur de Europa.

¿Cuánto tiempo se tarda en visitar la capilla?

Una visita sin guía dura entre 30 y 45 minutos si se recorre con calma el interior y la sacristía. Con guía o audioguía, entre 45 y 60 minutos. Si se combina con una pausa en la plaza para observar la fachada, añade otros 15 minutos.

Una visita que merece preparación

La sacra capilla del Salvador concentra en un solo edificio buena parte de lo que hace singular a Úbeda: la ambición artística de sus promotores, la calidad técnica de sus arquitectos y la capacidad de un territorio periférico para conectar con las corrientes culturales más avanzadas de su tiempo.

Conocer el contexto —quién encargó el edificio, por qué, con qué medios y en qué momento histórico— multiplica lo que la visita puede ofrecer. La capilla no es solo un monumento que se mira: es un texto que se lee, y cada elemento de su fachada e interior tiene algo concreto que explicar.

Los datos de horarios y precios deben verificarse en la Oficina de Turismo de Úbeda o en la web de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli antes de la visita.