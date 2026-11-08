Localizar una farmacia de guardia en Úbeda es sencillo si se conoce cómo funciona el sistema de turnos del municipio. Las farmacias de Úbeda se organizan en rotación para garantizar atención farmacéutica las 24 horas, incluidos festivos y fines de semana. La farmacia en guardia abre en horario nocturno y permanece operativa cuando el resto permanece cerrado.

El turno de guardia en Úbeda lo coordina el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén, que publica el calendario rotativo entre los establecimientos del municipio. Cada farmacia cubre su guardia de forma cíclica, por lo que la que corresponde hoy puede no ser la misma que la del día siguiente.

Para consultar qué farmacia de guardia en Úbeda está activa en este momento, la vía más fiable es acudir directamente a la puerta de cualquier farmacia cerrada: por ley, deben indicar en un cartel visible la dirección y el teléfono de la que está de guardia. También puede consultarse en el portal del Colegio de Farmacéuticos de Jaén o llamando al teléfono de información sanitaria 902 505 060.

Cómo funciona el sistema de guardias farmacéuticas

El sistema de guardias farmacéuticas en España está regulado por las comunidades autónomas. En Andalucía, la Junta establece que cada municipio debe garantizar al menos un servicio de guardia permanente según su número de farmacias y habitantes.

En Úbeda, con una población de aproximadamente 34.000 habitantes, hay varias farmacias repartidas por el casco urbano y los barrios. El turno rotativo garantiza que ningún establecimiento acumule un número desproporcionado de guardias y que el servicio se distribuya de forma equitativa.

Durante la guardia, la farmacia atiende en horario nocturno (generalmente desde las 22:00 h hasta las 09:30 h del día siguiente), aunque puede mantenerse abierta en horario reducido o de madrugada según el turno asignado. Fuera de ese horario, si la farmacia está cerrada, se atiende a través del timbre de guardia.

Horario habitual de las farmacias en Úbeda

Con carácter general, las farmacias de Úbeda abren en el siguiente horario:

Periodo Horario habitual Lunes a viernes 09:30 – 14:00 y 17:00 – 20:30 Sábados 09:30 – 14:00 (aproximadamente) Domingos y festivos Cerradas salvo la de guardia Farmacia de guardia (nocturno) 22:00 – 09:30 h (aprox.)

Estos horarios son orientativos. Cada establecimiento puede ajustar su apertura dentro del marco permitido por la normativa autonómica. Se recomienda verificar el horario concreto de cada farmacia directamente con el establecimiento.

Dónde consultar la farmacia de guardia hoy

Existen varias formas de saber qué farmacia está de guardia en Úbeda en este momento:

Cartel en cualquier farmacia cerrada : obligatorio por ley, indica la dirección y el teléfono de la farmacia en turno.

: obligatorio por ley, indica la dirección y el teléfono de la farmacia en turno. Web del Colegio de Farmacéuticos de Jaén : publica los turnos actualizados por municipio.

: publica los turnos actualizados por municipio. Aplicación del Colegio de Farmacéuticos de Jaén : disponible para dispositivos móviles.

: disponible para dispositivos móviles. Teléfono 902 505 060 : información sanitaria de la Junta de Andalucía.

: información sanitaria de la Junta de Andalucía. Centro de Salud de Úbeda: puede orientar sobre el servicio farmacéutico de guardia.

Cómo llegar a la farmacia de guardia en Úbeda

Una vez localizada la dirección de la farmacia en guardia, llegar hasta ella depende del punto de partida y del medio de transporte disponible.

Si se dispone de vehículo propio, conviene consultar antes las opciones de dónde aparcar en Úbeda, especialmente de noche en el casco histórico, donde el acceso puede estar restringido.

Para desplazamientos rápidos a cualquier hora, el taxi en Úbeda es la opción más práctica, sobre todo en horario nocturno.

Si la guardia cae en horario diurno, también pueden consultarse los autobuses de Úbeda para ver si alguna línea urbana pasa cerca del establecimiento.

Farmacias en Úbeda: zonas y distribución

Las farmacias de Úbeda se concentran principalmente en el centro urbano, la zona de la avenida Cristo Rey y los barrios de mayor densidad de población. El casco histórico renacentista, en torno a la plaza Vázquez de Molina, también cuenta con establecimientos próximos.

La distribución garantiza que ningún punto habitado del municipio quede excesivamente alejado de un servicio farmacéutico. Para turistas alojados en el Parador o en hoteles del centro, la mayoría de las farmacias se encuentran a pocos minutos a pie.

Preguntas frecuentes sobre la farmacia de guardia en Úbeda

¿Puedo comprar cualquier medicamento en la farmacia de guardia?

Sí. La farmacia en guardia dispensa medicamentos con y sin receta, aunque el surtido completo puede variar. Para medicamentos de uso hospitalario o con receta electrónica activa, es recomendable contactar antes por teléfono.

¿La farmacia de guardia cobra un recargo?

No existe un recargo obligatorio por el servicio de guardia en España. El precio de los medicamentos es el mismo que en horario ordinario.

¿Hay guardia farmacéutica en Baeza?

Sí. Baeza cuenta con su propio sistema de turnos de guardia, independiente del de Úbeda. Para consultarlo, debe accederse al listado del Colegio de Farmacéuticos de Jaén filtrando por ese municipio.

¿Qué ocurre si la farmacia de guardia está cerrada al llegar?

Si la farmacia en guardia tiene el establecimiento cerrado, debe atenderse a través del timbre nocturno. La obligación de prestar servicio se mantiene aunque el local esté con persiana bajada.

El servicio de guardia, una referencia para vecinos y visitantes

Tanto para los vecinos de Úbeda y la comarca de La Loma como para los turistas que visitan la ciudad, conocer cómo funciona el sistema de farmacia de guardia en Úbeda permite resolver imprevistos de salud con rapidez. La clave está en saber dónde consultar el turno actualizado —el cartel en cualquier farmacia cerrada sigue siendo el método más inmediato— y en tener a mano los teléfonos de información sanitaria para casos urgentes.