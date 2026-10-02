La estación de autobuses de Úbeda conecta la ciudad con los principales destinos de la provincia y con Madrid a través de servicios regulares de viajeros. Si necesitas saber qué líneas cubren los autobuses en Úbeda, con qué frecuencia salen y dónde comprar el billete, esta guía reúne todo lo que debes consultar antes de ponerte en marcha.

Úbeda no cuenta con estación de tren, por lo que el autobús es el transporte público colectivo por excelencia para moverse hacia Jaén capital, hacia Baeza, hacia otras localidades de la comarca de La Loma o hacia Madrid. Conocer bien las opciones disponibles permite planificar el viaje con tiempo y evitar imprevistos.

Esta guía está pensada tanto para vecinos que se mueven por la provincia en su día a día como para visitantes que llegan a Úbeda sin vehículo propio. Para una visión más completa de cómo moverse hasta aquí, puedes consultar el artículo sobre cómo llegar a Úbeda.

La estación de autobuses de Úbeda

La Estación de Autobuses de Úbeda está ubicada en la Avenida de Portugal. Desde allí operan las principales empresas de transporte de viajeros que dan servicio a la ciudad, tanto en rutas provinciales como interurbanas de largo recorrido.

El edificio cuenta con sala de espera, taquillas y consigna, aunque se recomienda verificar los horarios de atención de cada servicio directamente en la estación o a través de las webs de las operadoras, ya que pueden variar en función de la temporada o de cambios en las concesiones. Los datos de contacto y los horarios actualizados deben consultarse en la fuente oficial.

Autobuses entre Úbeda y Jaén capital

La conexión entre Jaén y Úbeda es la más frecuentada en transporte público provincial. Existen varios servicios diarios que cubren este trayecto, con una duración aproximada de entre 45 minutos y una hora según la ruta y las paradas intermedias.

Los autobuses de Jaén a Úbeda operan de lunes a viernes con mayor frecuencia, mientras que los fines de semana y festivos la oferta puede reducirse. Es habitual que las salidas se concentren en franjas horarias de mañana y tarde.

Algunos de estos servicios pasan también por municipios intermedios como Torreperogil o Sabiote, lo que los convierte en una opción útil para vecinos de la comarca. Para conocer los horarios exactos y vigentes de los autobuses entre Jaén y Úbeda, lo más fiable es consultar el portal de la Junta de Andalucía o contactar directamente con la empresa operadora.

Autobuses entre Úbeda y Baeza

Úbeda y Baeza están separadas por apenas 9 kilómetros, lo que convierte el trayecto en uno de los más cortos y sencillos de la comarca. Los autobuses de Baeza a Úbeda son una opción habitual para quienes se mueven entre las dos ciudades declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2003.

El recorrido en autobús dura entre 15 y 20 minutos. Dado que ambas ciudades forman un binomio turístico y cultural muy consolidado, la frecuencia de este servicio suele ser razonable durante los días laborables. Si estás planificando visitar las dos ciudades en el mismo viaje, puedes apoyarte en la guía de ruta por Úbeda y Baeza para organizar mejor tu recorrido.

Autobús de Úbeda a Madrid

Para los desplazamientos de largo recorrido, el autobús de Madrid a Úbeda es la alternativa más extendida entre quienes no utilizan vehículo particular. El trayecto cubre aproximadamente entre 4 y 5 horas dependiendo del servicio contratado y las paradas en ruta.

Existen operadoras nacionales que incluyen Úbeda dentro de sus rutas hacia Andalucía oriental. Los billetes entre Úbeda y Madrid pueden adquirirse en taquilla o, en muchos casos, a través de las plataformas digitales de las propias empresas, lo que permite asegurar plaza con antelación, especialmente en puentes y temporada alta.

Algunas características habituales de este servicio:

Salidas desde Úbeda con destino a la Estación Sur de Madrid

Billetes de ida y vuelta con descuento respecto a los individuales

Paradas intermedias en ciudades como Bailén o Linares según el servicio

Posibilidad de equipaje facturado en bodega

Los precios y la frecuencia exacta deben verificarse en la web de la operadora o en la taquilla de la estación, ya que pueden variar según temporada.

Otras rutas desde la estación de Úbeda

Además de las conexiones principales, desde la estación de autobuses de Úbeda se pueden tomar servicios hacia otros destinos de interés:

Linares y Bailén , con conexiones ferroviarias que amplían las opciones de viaje

Granada , con servicios que atraviesan la provincia

Cazorla y la Sierra de Cazorla , una ruta especialmente demandada en verano

Municipios menores de la comarca de La Loma como Sabiote, Torreperogil, Iznatoraf o Villacarrillo

Para destinos con menor demanda, conviene llamar con antelación a la estación para confirmar la existencia y los días del servicio.

Comparativa de los trayectos principales

Ruta Duración aproximada Frecuencia orientativa Úbeda – Jaén 45-60 min Varios servicios diarios (L-V) Úbeda – Baeza 15-20 min Varios servicios diarios (L-V) Úbeda – Madrid 4-5 horas Servicios limitados diarios Úbeda – Granada 2-2,5 horas Consultar operadora Úbeda – Cazorla 1-1,5 horas Consultar operadora

Datos orientativos. Verifica siempre los horarios vigentes en la operadora o en la estación antes de tu viaje.

Preguntas frecuentes sobre los autobuses en Úbeda

¿Dónde está la estación de autobuses de Úbeda?

La estación se encuentra en la Avenida de Portugal. Está a unos 10-15 minutos a pie del centro histórico, aunque también puedes llegar en taxi. Si prefieres esta opción, en el artículo sobre taxi en Úbeda encontrarás información útil sobre tarifas y paradas.

¿Hay autobús directo de Úbeda a Madrid todos los días?

Generalmente sí existe servicio entre Úbeda y Madrid de forma regular, aunque con frecuencia limitada. En temporada alta y festivos puede ser conveniente reservar con antelación. Consulta la disponibilidad exacta en la operadora correspondiente.

¿Puedo comprar el billete online?

Muchas operadoras permiten la compra anticipada a través de sus webs o aplicaciones. Para rutas de largo recorrido como el autobús entre Úbeda y Madrid, se recomienda reservar con tiempo, especialmente en fines de semana largos.

¿Existe transporte público entre Úbeda y Baeza?

Sí. Los autobuses entre Baeza y Úbeda son una de las conexiones más habituales de la comarca. El trayecto es corto y cómodo, aunque en días festivos la frecuencia puede ser menor. También existe la opción de realizar el trayecto en taxi si los horarios no se ajustan a tus necesidades.

¿Tiene Úbeda estación de tren?

No. Úbeda no dispone de estación de tren. La estación ferroviaria más próxima está en Linares-Baeza, a unos 30 kilómetros. Desde allí, el autobús o el taxi son las alternativas para completar el recorrido hasta Úbeda.

Cómo planificar tu desplazamiento en autobús desde Úbeda

Moverse desde Úbeda en transporte público es perfectamente viable para los trayectos más habituales, especialmente hacia Jaén, Baeza y Madrid. La clave está en consultar siempre los horarios vigentes con antelación, ya que los servicios pueden modificarse en función de la temporada, los festivos o cambios en las concesiones administrativas.

Para los trayectos de corta distancia dentro de la comarca, el autobús resulta una opción económica y suficiente. Para el largo recorrido hacia Madrid, conviene valorar también las opciones de vehículo particular o combinaciones intermodales desde Linares-Baeza.

Si tienes previsto visitar la zona, consulta también las guías prácticas de Úbeda Digital para aprovechar mejor tu estancia, como los monumentos, la gastronomía y las rutas por el Renacimiento ubetense.

Los horarios, precios y frecuencias concretos deben verificarse en las operadoras de transporte o en la Estación de Autobuses de Úbeda, ya que pueden variar.