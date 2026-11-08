Gestionar los trámites cotidianos en una ciudad como Úbeda requiere saber con exactitud dónde acudir, en qué horario y qué coste esperar. La ITV en Úbeda, el punto limpio municipal, el precio del gasóil o los servicios de transporte son consultas habituales entre vecinos de la ciudad y de la comarca de La Loma. Esta guía reúne la información más práctica sobre cada uno de estos servicios para evitar desplazamientos innecesarios.

Úbeda cuenta con una red de servicios públicos y privados suficiente para resolver la mayor parte de las gestiones del día a día sin salir de la ciudad. Conocer la ubicación exacta, los requisitos y los trámites previos de cada servicio ahorra tiempo y evita sorpresas. En las secciones siguientes se detalla todo lo necesario sobre cada uno de ellos.

Para los trámites que implican desplazamiento con vehículo, también resulta útil consultar previamente la información sobre dónde aparcar en Úbeda, especialmente en las zonas próximas al centro histórico donde el estacionamiento puede ser más limitado.

ITV en Úbeda: ubicación, cita previa y precios

La estación de Inspección Técnica de Vehículos más próxima a Úbeda se encuentra en el polígono industrial de la ciudad. La gestión de la ITV en Úbeda corresponde a la red de estaciones concesionadas en la provincia de Jaén, por lo que los trámites se realizan a través del sistema de cita previa de la empresa concesionaria correspondiente.

Cómo solicitar cita previa

La cita para pasar la ITV en Úbeda puede gestionarse de varias formas:

A través de la página web de la estación o del concesionario provincial. Por teléfono, en el número de atención al cliente de la estación (pendiente de verificar). De forma presencial en la propia estación, aunque esta opción puede implicar esperas.

Es recomendable llevar preparada la documentación necesaria antes de acudir: permiso de circulación, DNI del titular y, en su caso, el justificante del seguro en vigor.

Precios orientativos de la ITV

Las tarifas de la ITV están reguladas y varían según el tipo de vehículo y el resultado de la inspección. A continuación se recogen los rangos habituales, aunque los precios exactos deben confirmarse con la estación, ya que pueden actualizarse:

Tipo de vehículo Inspección periódica (aprox.) Turismo (hasta 3.500 kg) 35 – 45 € Motocicleta 25 – 35 € Furgoneta / vehículo industrial ligero 45 – 60 € Vehículo con gas (GLP / GNC) Recargo adicional

*Los precios indicados son orientativos. Se recomienda consultar la tarifa vigente directamente con la estación antes de acudir.*

Punto limpio de Úbeda: qué se puede depositar y horarios

El punto limpio de Úbeda es una instalación municipal destinada a la recogida selectiva de residuos que no deben depositarse en los contenedores habituales. Su uso es gratuito para los vecinos del municipio.

Residuos admitidos

Entre los materiales que se pueden depositar en el punto limpio de Úbeda se encuentran:

Aceite doméstico usado

Electrodomésticos y aparatos electrónicos (RAEE)

Pinturas, barnices y disolventes

Pilas y baterías

Fluorescentes y bombillas de bajo consumo

Cartón y papel en grandes volúmenes

Muebles y enseres voluminosos

Neumáticos fuera de uso (con límite por visita)

Restos de poda y jardinería (según normativa municipal)

Horarios y ubicación

La ubicación exacta y los horarios del punto limpio de Úbeda están sujetos a posibles modificaciones por parte del Ayuntamiento. Se recomienda consultar los datos actualizados directamente en la web municipal o en el teléfono de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Úbeda (pendiente de verificar). El acceso suele estar limitado a particulares y se requiere identificación como residente del municipio.

Precio del gasóil en Úbeda: gasolineras y referencia de precios

El precio del gasóil en Úbeda varía en función de la estación de servicio y fluctúa según el mercado. En la ciudad operan varias gasolineras pertenecientes a las principales marcas distribuidoras, así como estaciones de bajo coste. Consultar el precio del gasóil en Úbeda en tiempo real es posible a través de la aplicación del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que actualiza los precios de todas las estaciones de servicio de España a diario.

Como referencia general, el precio del gasóil en Úbeda suele mantenerse en un rango similar al de la media provincial de Jaén, que históricamente se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional. Para conocer el precio exacto antes de desplazarse, la herramienta oficial del MITECO o aplicaciones como Gasolineras.es permiten comparar todas las estaciones del municipio.

Transporte público y movilidad en Úbeda

Para quienes no disponen de vehículo propio o prefieren evitar desplazamientos en coche, Úbeda cuenta con varias opciones de transporte. La red de autobuses de Úbeda conecta la ciudad con Baeza, Jaén capital y otros municipios de la comarca, con frecuencias que varían según la línea y el día de la semana.

Para trayectos locales o de corta distancia, el servicio de taxi en Úbeda cubre la mayor parte de las necesidades de movilidad, incluidos traslados a la estación de ITV o a otras instalaciones situadas en el extrarradio de la ciudad.

Otros servicios municipales de interés

Además de la ITV y el punto limpio, Úbeda dispone de otros servicios de gestión habitual que conviene conocer:

Recogida de muebles y enseres voluminosos : el Ayuntamiento ofrece un servicio de recogida a domicilio previa solicitud. Los plazos y el procedimiento pueden consultarse en la sede electrónica municipal.

: el Ayuntamiento ofrece un servicio de recogida a domicilio previa solicitud. Los plazos y el procedimiento pueden consultarse en la sede electrónica municipal. Servicio de agua y saneamiento : gestionado por el operador local correspondiente. Las incidencias y altas de suministro se tramitan en sus oficinas o a través de su web.

: gestionado por el operador local correspondiente. Las incidencias y altas de suministro se tramitan en sus oficinas o a través de su web. Oficina de atención al ciudadano : el Ayuntamiento de Úbeda dispone de oficinas presenciales en el centro histórico para trámites de empadronamiento, licencias y otros procedimientos administrativos.

: el Ayuntamiento de Úbeda dispone de oficinas presenciales en el centro histórico para trámites de empadronamiento, licencias y otros procedimientos administrativos. Farmacia de guardia: la información actualizada sobre la farmacia de guardia en Úbeda puede consultarse en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén o en los tablones de los propios establecimientos.

Preguntas frecuentes sobre servicios en Úbeda

¿Dónde está la ITV más cercana a Úbeda?

La estación de ITV de referencia para los vecinos de Úbeda se encuentra en el polígono industrial de la ciudad. La dirección exacta y el teléfono de contacto están pendientes de verificar con la concesionaria provincial.

¿Puedo llevar residuos al punto limpio de Úbeda sin cita previa?

En general, el acceso al punto limpio de Úbeda no requiere cita previa, pero sí es necesario acreditar la residencia en el municipio. Para residuos especiales o en grandes cantidades, es aconsejable contactar previamente con el servicio de limpieza municipal.

¿Dónde consultar el precio del gasóil en Úbeda hoy?

El precio del gasóil en Úbeda se puede consultar en tiempo real en el localizador de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica (geoportalgasolineras.es), que actualiza los datos diariamente.

¿Qué documentación necesito para la ITV en Úbeda?

Es necesario presentar el permiso de circulación del vehículo, el DNI del titular y el justificante del seguro obligatorio en vigor. Si el vehículo está a nombre de una empresa, también puede requerirse documentación adicional.

¿El punto limpio de Úbeda acepta residuos de empresas?

El punto limpio municipal está orientado principalmente a particulares. Las empresas deben gestionar sus residuos a través de gestores autorizados. Para más información, conviene contactar con el Ayuntamiento de Úbeda.

Conclusión

Conocer la ubicación y el funcionamiento de la ITV en Úbeda, el punto limpio municipal y otros servicios básicos facilita la gestión de los trámites cotidianos sin contratiempos. Esta guía se actualiza de forma periódica con los datos disponibles, aunque para horarios, precios y procedimientos concretos siempre es recomendable confirmar la información directamente con el servicio correspondiente o con el Ayuntamiento de Úbeda, ya que pueden variar a lo largo del año.