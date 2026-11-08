Úbeda es un municipio de la provincia de Jaén, en Andalucía, con una población que ronda los 34.000 habitantes según los últimos padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística. La cifra de habitantes de Úbeda la sitúa como una de las ciudades medias más relevantes de la provincia, por detrás de la capital y Linares.

Su conjunto histórico renacentista, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2003 junto con Baeza, le da una proyección turística que supera con creces lo que correspondería a una ciudad de su tamaño. Cada año recibe visitantes de toda España y del extranjero que llegan atraídos por su arquitectura del siglo XVI y por su gastronomía basada en el aceite de oliva. Quienes quieran conocer los lugares más representativos pueden consultar la guía de qué ver en Úbeda.

Más allá del turismo, Úbeda es una ciudad con vida propia: mercado, servicios, colegios, institutos, hospital comarcal y una identidad local muy marcada que se refleja incluso en el lenguaje. La expresión popular por qué se dice irse por los cerros de Úbeda tiene su origen precisamente en la geografía accidentada que rodea la ciudad.

Población de Úbeda: evolución y datos actuales

La población de Úbeda ha experimentado una ligera tendencia a la baja en las últimas décadas, un patrón común en muchos municipios del interior peninsular. Según el Padrón Municipal de Habitantes del INE, los datos más recientes sitúan la cifra en torno a los 34.000 habitantes, aunque conviene consultar la web del INE o del Ayuntamiento de Úbeda para confirmar el dato exacto del año en curso, ya que se actualiza anualmente.

Período aproximado Habitantes de Úbeda Años 90 ~36.000 Años 2000 ~35.000 Años 2010 ~35.000 Dato reciente (aprox.) ~34.000

Esta evolución refleja el fenómeno del despoblamiento rural que afecta al interior de Jaén, si bien Úbeda mantiene una base de servicios y actividad económica que la distingue de municipios más pequeños de la comarca de La Loma.

Dónde está Úbeda: ubicación geográfica

Úbeda se encuentra en el noreste de la provincia de Jaén, en la comarca de La Loma, a unos 57 kilómetros de la capital provincial. Se asienta sobre una meseta elevada —a unos 757 metros sobre el nivel del mar— que domina el valle del Guadalquivir y ofrece amplias vistas sobre los olivares que caracterizan el paisaje de la zona.

Coordenadas y referencia geográfica

Latitud: 38°0′40″ N

38°0′40″ N Longitud: 3°22′22″ O

3°22′22″ O Altitud media: 757 metros sobre el nivel del mar

757 metros sobre el nivel del mar Comarca: La Loma (Jaén)

La Loma (Jaén) Provincia: Jaén, Andalucía

Limita con municipios como Baeza, Torreperogil, Sabiote, Rus, Canena y otros de la misma comarca. Su posición central en La Loma la convierte en el núcleo de servicios de referencia para muchos pueblos del entorno.

Distancias a ciudades principales

Jaén capital: 57 km (aproximadamente 50 minutos en coche)

(aproximadamente 50 minutos en coche) Granada: 150 km (unos 1 h 30 min)

(unos 1 h 30 min) Córdoba: 175 km (unos 1 h 50 min)

(unos 1 h 50 min) Sevilla: 320 km (unos 3 h)

(unos 3 h) Madrid: 330 km (unos 3 h 15 min)

Para quienes planifican el viaje, la guía sobre cómo llegar a Úbeda detalla las opciones en tren, autobús y coche.

Código postal de Úbeda

El código postal de Úbeda es el 23400. Es el CP de Úbeda que corresponde al núcleo urbano principal del municipio. Se utiliza para envíos de paquetería, correo ordinario y trámites administrativos dirigidos a cualquier dirección del casco urbano y la mayor parte del término municipal.

En casos de urbanizaciones o pedanías en zonas periféricas, puede existir alguna variación, pero el 23400 es el código válido para la práctica totalidad de direcciones en Úbeda.

Término municipal y extensión

El término municipal de Úbeda abarca una superficie de aproximadamente 400 km², lo que lo convierte en uno de los más extensos de la comarca de La Loma. Buena parte de ese territorio está ocupado por olivar, el cultivo dominante en toda la provincia de Jaén y base de una industria oleícola de referencia nacional e internacional.

El municipio incluye el núcleo urbano principal y algunas entidades menores de población. La densidad de habitantes de Úbeda en relación con su extensión es relativamente baja, lo que da idea de cuánto espacio agrícola rodea la ciudad.

Administración y datos institucionales

Nombre oficial: Úbeda

Úbeda Comunidad autónoma: Andalucía

Andalucía Provincia: Jaén

Jaén Código postal (CP de Úbeda): 23400

23400 Ayuntamiento: Plaza del General Saro, s/n (pendiente de verificar dirección exacta)

Plaza del General Saro, s/n (pendiente de verificar dirección exacta) Teléfono del Ayuntamiento: pendiente de verificar

pendiente de verificar Web municipal: pendiente de verificar

Úbeda cuenta con todos los servicios propios de una ciudad de su rango: hospital comarcal (Hospital San Juan de la Cruz), juzgados, delegaciones de la Junta de Andalucía, registro civil y una red de centros educativos que atiende también a municipios vecinos.

Preguntas frecuentes sobre Úbeda

¿Cuántos habitantes tiene Úbeda?

La población de Úbeda se sitúa en torno a los 34.000 habitantes según los datos más recientes del Padrón Municipal del INE. La cifra varía ligeramente cada año; para el dato actualizado conviene consultar directamente la web del INE (ine.es) o el Ayuntamiento de Úbeda.

¿Cuál es el código postal de Úbeda?

El código postal de Úbeda es el 23400, válido para el núcleo urbano y la mayor parte del término municipal.

¿En qué provincia está Úbeda?

Úbeda está en la provincia de Jaén, dentro de la comunidad autónoma de Andalucía, en la comarca de La Loma.

¿A qué distancia está Úbeda de Jaén capital?

Úbeda se encuentra a unos 57 kilómetros de Jaén capital, un trayecto de aproximadamente 50 minutos en coche por la autovía A-316.

¿Es Úbeda Patrimonio de la Humanidad?

Sí. El conjunto histórico de Úbeda, junto con el de Baeza, fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2003, dentro de la categoría de Paisaje Cultural del Renacimiento.

Úbeda, una ciudad con historia y servicios

Los datos básicos de Úbeda —sus aproximados 34.000 habitantes, su código postal 23400, su ubicación en el noreste de Jaén a 757 metros de altitud— ofrecen una primera imagen de un municipio que combina tamaño medio con una relevancia cultural y turística notable. La población de Úbeda sostiene una ciudad activa, con servicios completos y una identidad local construida a lo largo de siglos de historia.

Para quienes quieren ir más allá de los números, Úbeda guarda una arquitectura renacentista, una gastronomía reconocible y una forma de entender la vida local que merece conocerse de cerca.