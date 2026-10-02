El parador de Úbeda es uno de los alojamientos más singulares de Andalucía. Ocupa el Palacio del Deán Ortega, un edificio renacentista del siglo XVI ubicado en la plaza Vázquez de Molina, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco junto a Baeza en 2003. Dormir aquí significa estar a pocos metros de los monumentos más importantes de la ciudad, en un edificio con siglos de historia.

El palacio fue construido por encargo de Rodrigo de Orozco, deán de la catedral de Málaga, entre 1546 y 1556. Más tarde pasó a ser sede del Ayuntamiento de Úbeda durante varios siglos, hasta que en 1930 se convirtió en uno de los primeros paradores de la red nacional impulsada por el marqués de la Vega-Inclán. Hoy forma parte de la red de Paradores de Turismo de España.

Si estás valorando dónde dormir en Úbeda, el parador de Úbeda representa la opción con mayor carga histórica y arquitectónica de la ciudad. No es el alojamiento más económico, pero tampoco el más caro si se compara con paradores similares en otras ciudades patrimonio. En este artículo encontrarás todo lo que necesitas saber antes de reservar.

El edificio: arquitectura renacentista en estado puro

El Palacio del Deán Ortega es una obra atribuida al arquitecto Andrés de Vandelvira, el mismo maestro que diseñó gran parte del conjunto monumental de Úbeda y Baeza. Su fachada principal, de estilo plateresco, da directamente a la plaza Vázquez de Molina.

El interior conserva elementos originales del siglo XVI: el patio central porticado, las galerías de columnas y los artesonados de madera. La rehabilitación para uso hotelero respetó la estructura del edificio, por lo que los espacios comunes transmiten la escala y la proporción de la arquitectura renacentista original.

El comedor y el bar del parador se encuentran en las antiguas dependencias del palacio, con vistas al patio interior o a la plaza. Es uno de los espacios más valorados por los huéspedes, incluso por quienes no se alojan allí.

Ubicación: en el corazón monumental de Úbeda

La plaza Vázquez de Molina concentra la mayor parte del patrimonio renacentista de la ciudad. Desde la puerta del parador de Úbeda puedes llegar a pie en menos de dos minutos a la Sacra Capilla del Salvador, la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, el Palacio del Marqués de Mancera o la Fuente de los Leones.

Esta ubicación es uno de sus principales atractivos para los visitantes que quieren aprovechar bien el tiempo y moverse sin depender de un vehículo. La mayor parte de los monumentos que aparecen en cualquier guía sobre qué ver en Úbeda están en un radio de 10 minutos a pie desde el hotel.

El aparcamiento en la plaza está restringido, por lo que si llegas en coche conviene consultar con el propio parador las opciones disponibles para huéspedes.

Las habitaciones: tipos y características

El parador ubeda cuenta con 36 habitaciones distribuidas en las plantas del palacio. Las categorías disponibles son:

Habitación estándar : la opción de entrada, con mobiliario clásico y vistas al patio interior o a las calles adyacentes.

Habitación superior : mayor superficie y en algunos casos vistas directas a la plaza.

Junior suite: espacios amplios con zona de estar separada, habituales en reservas de aniversario o celebraciones.

Las habitaciones combinan elementos decorativos propios de la red de paradores —tejidos, mobiliario de madera oscura— con las instalaciones propias de un hotel de cuatro estrellas: aire acondicionado, televisión, wifi y baño completo.

Precios: cuánto cuesta alojarse en el parador de Úbeda

Las tarifas varían según la temporada, el tipo de habitación y la antelación con la que se reserve. Como referencia orientativa basada en las tarifas publicadas por la propia red de Paradores, estos son los rangos habituales:

Tipo de habitación Temporada baja Temporada alta Estándar Desde 90 € Desde 140 € Superior Desde 110 € Desde 170 € Junior suite Desde 150 € Desde 220 €

Precios por noche para dos personas, sin desayuno incluido salvo que se indique al reservar. Consulta la tarifa exacta en la web oficial de Paradores antes de reservar, ya que los precios se actualizan con frecuencia.

La red de Paradores ofrece descuentos para socios del Club Paradores, para mayores de 55 años y para jóvenes menores de 30. También hay tarifas especiales para estancias de varios días.

El restaurante: cocina de la provincia en un patio renacentista

El restaurante del parador ubeda es accesible tanto para huéspedes como para visitantes externos, previa reserva. La carta se basa en productos de la provincia de Jaén: el aceite de oliva virgen extra, el pipirrana, el andrajos, las carnes de caza y los quesos de la zona tienen protagonismo en el menú.

El desayuno buffet se sirve cada mañana en el comedor principal y es valorado por la oferta de productos locales. Para el almuerzo y la cena, la propuesta combina platos de la cocina andaluza clásica con elaboraciones más actuales.

La terraza del patio interior es uno de los espacios más demandados en primavera y otoño. Para reservar mesa conviene contactar directamente con el parador, especialmente en fin de semana y festivos.

FAQ sobre el parador de Úbeda

¿Admite el parador de Úbeda mascotas?

La política de admisión de animales puede variar. Consulta directamente con el establecimiento antes de reservar si viajas con mascota, ya que las condiciones pueden cambiar según temporada o tipo de habitación.

¿Se puede visitar el parador sin alojarse?

Sí. El restaurante, el bar y las zonas comunes del parador están abiertos a clientes externos. Es una forma habitual de conocer el edificio sin necesidad de reservar habitación.

¿Cómo se reserva?

A través de la web oficial de Paradores de Turismo de España (parador.es) o por teléfono en el número de reservas central de la red. También se puede reservar directamente en el establecimiento.

¿Hay aparcamiento propio?

El parador de Úbeda no dispone de parking propio en el edificio. La plaza Vázquez de Molina tiene acceso restringido. Consulta con el hotel las opciones de aparcamiento concertado o los aparcamientos públicos más cercanos.

¿Merece la pena el precio?

Depende del tipo de viaje. Si el objetivo es vivir la arquitectura renacentista de Úbeda desde dentro y tener los monumentos a pie de puerta, el valor añadido es difícil de igualar. Si el presupuesto es ajustado, Úbeda cuenta con otras opciones de alojamiento de buena calidad a precios menores.

¿Merece la pena alojarse en el parador de Úbeda?

El parador de Úbeda no es un hotel convencional. Es un edificio del siglo XVI en activo, en la plaza más representativa de una ciudad Patrimonio Mundial. Eso tiene un precio, pero también una experiencia que no se puede replicar en ningún otro establecimiento de la ciudad.

Para quienes viajan a Úbeda con interés en su historia y arquitectura, alojarse aquí añade una capa de coherencia al viaje: pasas la noche en el mismo espacio que lleva dando forma a la plaza desde el Renacimiento. Para quienes priorizan el precio o buscan un alojamiento funcional, hay alternativas válidas en la ciudad.

Lo que está fuera de dudas es que, incluso sin reservar habitación, el parador de Úbeda merece una visita: para tomar algo en el bar, comer en el restaurante o simplemente cruzar el patio. Es parte del patrimonio vivo de la ciudad.