La sinagoga del agua de Úbeda es uno de los conjuntos arqueológicos más singulares de Andalucía y, sin duda, uno de los más relevantes para entender la historia judía en la Península Ibérica. Excavada bajo un edificio del casco histórico ubetense, conserva una mikve o baño ritual en perfecto estado, junto a espacios que permiten reconstruir cómo era la vida de la comunidad judía que habitó Úbeda durante la Edad Media.

El hallazgo fue casual: durante unas obras de reforma en una vivienda particular, aparecieron estructuras que resultaron ser los restos de una antigua sinagoga con su correspondiente baño de purificación. Desde su apertura al público, el espacio se ha convertido en una referencia cultural imprescindible para quien quiera conocer la historia plural de esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco junto a Baeza en 2003.

Si estás organizando tu visita a Úbeda, este espacio encaja bien dentro de un recorrido más amplio por el casco histórico. La guía de qué ver en Úbeda puede ayudarte a ordenar las paradas y aprovechar mejor el tiempo.

Qué es la Sinagoga del Agua y por qué es relevante

La sinagoga del agua no es solo un edificio de culto: es un complejo que integraba la vida religiosa y comunitaria de la aljama judía de Úbeda. El término «del agua» alude precisamente a la mikve, el baño ritual que las mujeres utilizaban para la purificación según la ley judía y que constituye el elemento mejor conservado del conjunto.

Lo que hace excepcional a este espacio es la combinación de varios factores:

La antigüedad de los restos , que se remontan al siglo XII.

La excelente conservación de la mikve, con acceso directo a agua freática natural.

El contexto arqueológico completo, con sala de oración, patio y dependencias auxiliares.

Su ubicación en el corazón del antiguo barrio judío de Úbeda.

Pocos ejemplos similares existen en la Península con este grado de integridad estructural, lo que ha generado interés tanto entre investigadores como entre el público general.

Historia de la aljama judía de Úbeda

Úbeda contó con una comunidad judía activa durante varios siglos, integrada en el tejido urbano y económico de la ciudad. El barrio judío, o aljama, se situaba en las proximidades del actual casco histórico, y sus habitantes ejercían oficios relacionados con el comercio, la artesanía y las finanzas.

Con la llegada de la conquista cristiana en el siglo XIII, la comunidad continuó existiendo bajo un marco de convivencia regulada, aunque no exenta de tensiones. La presencia judía en Úbeda se prolongó hasta el Edicto de Expulsión de 1492, que obligó a los judíos a convertirse al cristianismo o abandonar los territorios de la Corona de Castilla y Aragón.

Tras la expulsión, los edificios de la aljama pasaron a otros usos o fueron transformados, lo que explica que los restos de la sinagoga quedaran enterrados y olvidados durante siglos hasta su redescubrimiento accidental.

Qué se puede ver durante la visita

El recorrido por el interior del espacio permite ver diferentes estancias que forman el conjunto:

La mikve o baño ritual

Es el elemento central y mejor conservado. Se trata de una piscina de inmersión excavada en la roca, alimentada por agua freática natural. Para que la mikve sea válida según la ley judía, el agua debe ser corriente y no estancada, condición que este espacio cumple de forma natural gracias al nivel freático local. Los escalones de acceso y las paredes originales se conservan en muy buen estado.

La sala de oración

Aunque más fragmentaria, permite hacerse una idea de la disposición original del espacio de culto. La orientación de la sala y algunos elementos estructurales ayudan a contextualizar el uso del edificio.

Elementos arqueológicos y museográficos

El conjunto incluye piezas recuperadas durante la excavación y paneles explicativos que contextualizan la historia de la comunidad judía en Úbeda y en la Península Ibérica. La museografía está orientada a un público general, sin necesidad de conocimientos previos.

Horarios y precios

Los horarios y precios de la sinagoga del agua pueden variar según la temporada. Los datos que figuran a continuación son orientativos; antes de tu visita, consulta siempre la información actualizada en la fuente oficial o contacta directamente con el espacio.

Concepto Información orientativa Horario de apertura Consultar en fuente oficial Precio entrada general Consultar en fuente oficial Precio reducido Consultar en fuente oficial Visitas guiadas Disponibles bajo reserva previa

Para verificar los datos actualizados, puedes contactar con la Oficina de Turismo de Úbeda o acceder al sitio web oficial del monumento. No se recomienda planificar la visita sin confirmar el horario previamente, especialmente en días festivos o temporada baja.

Cómo llegar a la Sinagoga del Agua

El espacio se encuentra en el casco histórico de Úbeda, en la zona correspondiente al antiguo barrio judío. Dado que el centro histórico ubetense tiene circulación restringida en varias de sus calles, lo más práctico es aparcar en los accesos al casco antiguo y continuar a pie.

La proximidad de los principales monumentos hace que la visita pueda integrarse fácilmente en un recorrido a pie por el patrimonio renacentista de la ciudad. Monumentos como el Hospital de Santiago o la Plaza Vázquez de Molina quedan a distancia caminable.

Si prefieres conocer el contexto histórico de Úbeda antes de visitar los monumentos por tu cuenta, un free tour por Úbeda puede ser una buena forma de orientarse y entender mejor lo que vas a ver.

Preguntas frecuentes sobre la Sinagoga del Agua

¿Es necesario reservar entrada con antelación?

Se recomienda confirmar la disponibilidad antes de la visita, especialmente en temporada alta o si viajas en grupo. Consulta en la fuente oficial o en la Oficina de Turismo de Úbeda.

¿Es accesible para personas con movilidad reducida?

Dado que parte del conjunto está excavado bajo tierra, el acceso puede presentar limitaciones. Antes de acudir, conviene consultar directamente con el espacio para conocer las condiciones de accesibilidad específicas.

¿Qué edad mínima se recomienda para la visita?

No existe una restricción oficial, pero el recorrido tiene un marcado carácter histórico y arqueológico. Es adecuado para público adulto y jóvenes con interés en historia.

¿Se puede visitar la sinagoga del agua en inglés?

Algunos espacios del conjunto cuentan con información en varios idiomas. Para visitas guiadas en inglés u otros idiomas, lo más fiable es consultar la disponibilidad previamente.

¿Cuánto tiempo dura la visita?

Una visita tranquila al conjunto puede llevarte entre 45 minutos y una hora, dependiendo del nivel de detalle con el que recorras los paneles y las estancias.

Un espacio que amplía la historia de Úbeda

La sinagoga del agua de Úbeda aporta una dimensión que los grandes monumentos renacentistas de la ciudad no cubren: la historia de las comunidades que habitaron Úbeda antes del siglo XVI y que contribuyeron a configurar lo que la ciudad llegó a ser. Visitar este espacio no es solo ver un yacimiento arqueológico; es entender que la historia de Úbeda tiene capas, y que algunas de ellas estuvieron literalmente enterradas durante siglos.

Si tu visita a Úbeda incluye este espacio junto al patrimonio renacentista, saldrás con una imagen mucho más completa de la ciudad y de su pasado.

Los datos de horarios y precios deben verificarse en la fuente oficial antes de la visita.