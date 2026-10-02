Los ochios de Úbeda son uno de esos productos que definen la identidad gastronómica de la ciudad mejor que cualquier guía de viaje. Se trata de un pan de aceite plano, crujiente y con forma oval o redondeada, elaborado con harina, aceite de oliva virgen extra, agua, levadura y sal. Sencillo en apariencia, pero con una textura y un sabor que lo convierten en parte del paisaje cotidiano de Úbeda desde hace generaciones.

Si quieres saber qué comer en Úbeda más allá de los restaurantes, los ochios son el punto de partida. Son habituales en panaderías y hornos tradicionales del centro, se toman solos o acompañados de aceite nuevo, tomate y sal, y forman parte del desayuno y la merienda de muchos ubetenses. No es un producto de temporada ni una rareza gastronómica: es pan de cada día.

Úbeda tiene mucho que ofrecer al visitante, desde su extraordinario conjunto monumental renacentista hasta su gastronomía. Si aún estás planificando tu viaje, la guía sobre qué ver en Úbeda es un buen punto de partida antes de ponerte a explorar la ciudad a pie.

Qué son exactamente los ochios de Úbeda

El nombre «ochio» proviene del latín oculus, que significa ojo, en referencia a la forma redondeada y ligeramente hundida en el centro que presentan algunas variantes tradicionales. Aunque existen versiones similares en otras localidades de Jaén y Andalucía, los ochios de Úbeda tienen una identidad propia reconocida localmente.

Son panes de miga escasa y corteza fina, con una consistencia que los hace ideales para mojar en aceite o acompañar embutidos. Su tamaño es manejable, parecido al de un panecillo individual, lo que facilita su consumo en el desayuno o como tentempié.

A diferencia de otros panes de aceite de la región, los ochios ubetenses suelen llevar una proporción generosa de aceite de oliva virgen extra en la masa, lo que les da ese sabor característico y una ligera untuosidad en el interior.

Ingredientes y elaboración tradicional

La receta básica de los ochios de Úbeda no tiene secretos elaborados, pero sí requiere respeto por los tiempos y los ingredientes.

Ingredientes principales

Harina de trigo (preferiblemente de fuerza o semifuerza)

Aceite de oliva virgen extra de la comarca, en proporción alta respecto al peso de la harina

Agua templada

Levadura fresca o seca de panadería

Sal

Algunas versiones añaden una pizca de anís en grano, lo que les da un toque aromático más festivo, aunque la receta más cotidiana prescinde de él.

Proceso de elaboración

Mezclar la harina con la levadura y la sal en seco. Incorporar el aceite de oliva y el agua templada poco a poco, amasando hasta obtener una masa homogénea y elástica. Dejar reposar la masa tapada entre 45 minutos y una hora, hasta que doble su volumen. Formar piezas ovaladas o redondas, aplanándolas ligeramente con la palma de la mano. Dejar levar de nuevo unos 20-30 minutos sobre la bandeja. Hornear a temperatura alta (entre 200 y 220 °C) hasta que estén dorados y la base suene a hueco.

El resultado es un pan que se consume preferiblemente en el día, ya que su textura crujiente se pierde con las horas.

Dónde comprar ochios en Úbeda

Los ochios de Úbeda se encuentran en panaderías y hornos del casco histórico y los barrios tradicionales de la ciudad. No es un producto difícil de localizar si uno se aleja de las zonas más turísticas y busca los obradores de barrio.

Algunas recomendaciones generales:

Panaderías del centro histórico , especialmente las que mantienen horno de leña o elaboración artesanal.

Mercado de abastos de Úbeda , donde varios puestos de alimentación suelen tener pan local.

Hornos de barrio en zonas como San Millán o el entorno de la plaza del Mercado.

Para localizarlos con precisión, lo más fiable es preguntar en la Oficina de Turismo de Úbeda (plaza de Andalucía) o consultar directamente con el Ayuntamiento. Los horarios y establecimientos pueden variar.

Cómo tomar los ochios: las combinaciones más habituales

Un ochio solo ya merece la pena, pero la tradición local lo enmarca en combinaciones muy concretas:

Acompañamiento Momento habitual Aceite de oliva virgen extra + sal Desayuno o merienda Tomate rallado + aceite + sal Desayuno Lomo en manteca o embutido local Almuerzo ligero Queso fresco de la zona Merienda o picoteo

En temporada de recolección de aceituna, entre noviembre y enero, los ochios con aceite nuevo (el recién prensado, más verde y afrutado) son uno de los placeres gastronómicos más sencillos y auténticos de la comarca.

Qué más comer en Úbeda además de los ochios

La gastronomía ubetense va mucho más allá del pan. La cocina de la comarca de La Loma bebe de la tradición andaluza con productos propios: el aceite de oliva virgen extra con Denominación de Origen Jaén es la base de casi todo.

Otros productos y platos que merece la pena probar:

Andrajos con liebre o bacalao , un guiso de pasta artesanal que se elabora con masa similar a la del pan.

Pipirrana jienense , ensalada fresca de tomate, pimiento, pepino y bacalao o atún.

Salmorejo en versión local, más espeso que el gazpacho y con un buen chorro de aceite de la tierra.

Embutidos y chacinas de la sierra, presentes en muchos bares y tiendas del centro.

Torrijas y dulces de Semana Santa, especialmente en las pastelerías del casco histórico durante esas fechas.

Para orientarte mejor sobre dónde sentarte a comer, la guía de dónde comer en Úbeda recoge opciones para distintos presupuestos y momentos del día.

El aceite de oliva, base de todo

No se puede hablar de los ochios de Úbeda, ni de la gastronomía local en general, sin mencionar el aceite de oliva virgen extra. La provincia de Jaén es la mayor productora de aceite de oliva del mundo, y Úbeda se encuentra en el corazón de ese territorio olivarero.

La comarca de La Loma —esa meseta elevada sobre la que se asienta Úbeda y que le da nombre a la expresión popular los cerros de Úbeda— está rodeada de olivares que producen aceites de alta calidad, especialmente de la variedad picual.

Cuando pruebes un ochio en Úbeda con aceite local, estás probando un producto con origen y trazabilidad: del olivo al pan, con escasos intermediarios.

Preguntas frecuentes sobre los ochios de Úbeda

¿Los ochios de Úbeda son iguales a los picos o rosquillas de aceite?

No exactamente. Los picos son panes muy finos y alargados, crujientes hasta el tuétano, mientras que los ochios tienen algo más de masa y una textura intermedia entre el pan plano y el panecillo de aceite. Las rosquillas de aceite tienen forma toroidal y a veces llevan azúcar. Son productos distintos aunque comparten el aceite de oliva como ingrediente clave.

¿Puedo hacer ochios en casa sin horno profesional?

Sí. Un horno doméstico a temperatura alta (200-220 °C) y una bandeja bien caliente son suficientes para obtener un resultado aceptable. La diferencia con el obradors artesanal está en el horno de leña y en la experiencia del panadero, pero la receta casera da buenos resultados.

¿Se pueden comprar ochios de Úbeda por internet o llevarlos de recuerdo?

Al ser un pan que pierde calidad rápidamente, no es habitual que se comercialice por internet. Para llevarlo como recuerdo, lo ideal es comprarlo el último día de la visita y consumirlo en las horas siguientes. Algunos establecimientos de alimentación local ofrecen también versiones envasadas de panes de aceite de larga conservación, aunque no son exactamente los mismos.

¿Cuándo comen ochios los ubetenses?

Principalmente en el desayuno y la merienda, aunque también aparecen en la mesa como pan de acompañamiento durante el almuerzo. No tienen una estacionalidad marcada: están disponibles todo el año en los hornos y panaderías locales.

Los ochios, una buena razón para pasarte por una panadería de barrio

Los ochios de Úbeda no son un souvenir gastronómico ni una creación para el turismo. Son el pan que se hornea cada mañana en los obradors del barrio, que se compra envuelto en papel de estraza y que se come en casa o de camino al trabajo. Esa normalidad es, precisamente, lo que los hace interesantes.

Cuando visites Úbeda, busca una panadería tradicional antes de empezar el día. Pide unos ochios, acompáñalos de aceite nuevo si es temporada, y empieza así el recorrido por el casco histórico. Es una forma sencilla y auténtica de entrar en el ritmo de la ciudad antes de que lleguen los grupos organizados.

Para datos de establecimientos concretos, horarios y disponibilidad, consulta la Oficina de Turismo de Úbeda o el Ayuntamiento.